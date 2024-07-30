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Авария на ж/д сбила графики прибытия поездов в Крым

Авария на ж/д сбила графики прибытия поездов в Крым

О возможных задержках предупредило министерство экономического развития российского правительства. Авария поезда «Казань-Адлер» в Волгоградской области и ведение работ по восстановлению движения может внести коррективы в графики движения на Краснодарском направлении и в Крым.

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