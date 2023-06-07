Русская весна

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Россия должна дать врагу достойный ответ, — Медведев

Россия должна дать врагу достойный ответ, — Медведев

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил попытки наступления ВСУ, которые враг предпринимает с минувших выходных.

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