Россия должна дать врагу достойный ответ, — Медведев

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил попытки наступления ВСУ, которые враг предпринимает с минувших выходных.
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