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62ИНФО | Новости Рязани

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В Сараях простились с погибшим в Судже героем СВО Алексеем Строиловым

В Сараях простились с погибшим в Судже героем СВО Алексеем Строиловым

Трагическую новость сообщил глава района Валерий Дмитриев. Он выразил соболезнования близким бойца и призвал не забывать его подвига: "Алексей навсегда останется в нашей памяти как пример мужества, стойкости и беззаветной любви к Отечеству.

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