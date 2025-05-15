В Сараях простились с погибшим в Судже героем СВО Алексеем Строиловым

Трагическую новость сообщил глава района Валерий Дмитриев. Он выразил соболезнования близким бойца и призвал не забывать его подвига: "Алексей навсегда останется в нашей памяти как пример мужества, стойкости и беззаветной любви к Отечеству.
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