Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Почему советские так ненавидят Николая II

Почему советские так ненавидят Николая II

Вчера (или  сегодня -  на  сайте  Екатеринбургской  епархии написано: 19  мая,  в  день святого праведного Иова Многострадального) добрые  русские  люди  отмечали 157 лет со дня рождения Царя-страстотерпца Николая II.

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