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В «Формуле-1» выступают против запрета на мат среди гонщиков

Пилоты «королевских гонок» готовятся объединиться против запрета FIA на нецензурную брань. Гонщики «Формулы-1» рассматривают возможность коллективных действий в ответ на недавнее решение Международной автомобильной федерации (FIA) запретить использование ненормативной лексики.

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