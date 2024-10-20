В «Формуле-1» выступают против запрета на мат среди гонщиков

Пилоты «королевских гонок» готовятся объединиться против запрета FIA на нецензурную брань. Гонщики «Формулы-1» рассматривают возможность коллективных действий в ответ на недавнее решение Международной автомобильной федерации (FIA) запретить использование ненормативной лексики.
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