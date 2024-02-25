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Непридуманная история русского авантюриста, ставшего королем Андорры

Непридуманная история русского авантюриста, ставшего королем Андорры

Родиться в обычной российской семье и стать королем небольшого европейского государства? Легко! Берите пример с Бориса Скосырева, который провозгласил себя монархом карликового княжества Андорра и не встретил никаких возражений со стороны его жителей.

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