Непридуманная история русского авантюриста, ставшего королем Андорры

Родиться в обычной российской семье и стать королем небольшого европейского государства? Легко! Берите пример с Бориса Скосырева, который провозгласил себя монархом карликового княжества Андорра и не встретил никаких возражений со стороны его жителей.
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