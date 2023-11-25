Когда будет снегопад и похолодание, можно узнать из примет и поверий на 26 ноября 2023 года Clickio26 ноября православные верующие отмечают память Иоанна Златоуста, который занимал высокий пост архиепископа в Константинополе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии