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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

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Когда будет снегопад и похолодание, можно узнать из примет и поверий на 26 ноября 2023 года Clickio26 ноября православные верующие отмечают память Иоанна Златоуста, который занимал высокий пост архиепископа в Константинополе.

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