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Азовское море меняет характер: почему вода стала солонее и кто теперь здесь живёт

Азовское море меняет характер: почему вода стала солонее и кто теперь здесь живёт

Когда я впервые услышала о том, что Азовское море начало стремительно меняться, мне показалось, что речь идёт о каком-то далёком научном прогнозе.

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