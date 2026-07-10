Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время выступления на международной онлайн-встрече по вопросам преступлений киевского режима выступил с заявлением, в котором привел новые данные о целенаправленных атаках вооруженных формирований Украины на инфраструктуру и сельское хозяйство области.