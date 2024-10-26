Отвергнутый мачо поджег дачу своей бывшей под Новосибирском

Бывшая сожительница все никак не шла на уступки и не хотела мириться со своим молодым человеком. В итоге тот решился на страшную месть и поджег принадлежащий ей дачный дом в садовом обществе Новосибирского района.
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