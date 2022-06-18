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Берлин (WTA). 1/2 финала. Саккари сыграет с Бенчич, Жабер встретится с Гауфф

Мария Саккари сыграет с Белиндой Бенчич в полуфинале турнира в Берлине. Сетка турнира здесь. bett1open Берлин, Германия 13 – 19 июня 2022 WTA 500 Призовой фонд – 611 210 евро Открытые корты, трава 1/2 финала Белинда Бенчич (Швейцария)  Мария Саккари (Греция) Дата проведения 18 июня, 12.

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