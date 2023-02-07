Правительство РФ назвало вбросом статью Bloomberg о давлении на ЦБ по ключевой ставке

Пресс-секретарь премьер-министра Российской Федерации Борис Беляков заявил, что публикации агентства Bloomberg о том, что правительство якобы оказывает давление на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки, не соответствуют действительности.
Пресс-секретарь премьер-министра Российской Федерации Борис Беляков заявил, что публикации агентства Bloomberg о том, что правительство якобы оказывает давление на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки, не соответствуют действительности.
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