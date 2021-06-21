Происшествия

5 подписчиков

В Омске расследуется уголовное дело о мошенничестве под видом оказания юридических услуг

В производстве следователя СУ УМВД России по Омской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх