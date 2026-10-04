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Воронежские новости

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Воронежцам раскрыли сумму минимальной выплаты по больничному в 2027 году

Воронежцам раскрыли сумму минимальной выплаты по больничному в 2027 году

Согласно словам специалиста, в январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре минимальное дневное пособие составит 933 рубля.

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