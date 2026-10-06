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Регион 29

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Новая школа на 320 мест в Няндоме

Новая школа на 320 мест в Няндоме

Ее внутреннее пространство организовано по принципу гибкости.Образовательный комплекс объединяет учебные зоны, современное спортивное ядро площадью около 1,5 гектара и благоустроенные зоны отдыха под открытым небом.

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