В кабмине предложил увеличить финансирование общественных организаций

Правительство подготовило поправки в проект бюджета на 2025-2027 годы, предусматривающие увеличение субсидий общественным и некоммерческим организациям, сказал директор департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты Минфина Курбан Курбанов на заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества 8 ноября.
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