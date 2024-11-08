В кабмине предложил увеличить финансирование общественных организаций

Правительство подготовило поправки в проект бюджета на 2025-2027 годы, предусматривающие увеличение субсидий общественным и некоммерческим организациям, сказал директор департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты Минфина Курбан Курбанов на заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества 8 ноября.