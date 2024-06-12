С ДНЕМ РОССИИ!

Алексей Горшков

Для меня этот праздник, так скажем - СПОРНЫЙ !!! Родился он, как "День Независимости России"... ОТ КОГО ?! От моей Родины - СССР ? Мне кажется, что СССР и был САМОЙ УСПЕШНОЙ ипостасью России, а 12 июня 1990 года ему СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР НАНЕСЛИ, ПРИЧЁМ - В СПИНУ !!! После 22 июня 1941 года всё-таки был 9 мая 1945 года, а сейчас 12 июня есть, а Дня Победы что-то не видно... Для разновсяческих убежальцев и ждунов день ельцинской "Прекрасной России будущего" - может и РАДОСТЬ, а для меня... Присылаемые поздравления с этим днём принимаю только из вежливости - ОБИДЕТЬ НИКОГО НЕ ХОЧУ !!!