С Днем России, дорогие друзья и коллеги! Сегодня мы особо чтим нашу прекрасную Страну, ветеранов и героев СВО, соотечественников и истинных патриотов нашего Отечества! В России есть безграничный простор для новаторских идей и многовековых традиций, для масштабных проектов и добросердечной россыпи каждодневных «малых» дел – в ней есть место каждому из нас! И избирательная система России, как многообразное отражение российского общества – убедительное тому подтверждение! Поэтому сегодня, в этот праздничный летний день, давайте вместе пожелаем нашей дорогой и горячо любимой России и нашему замечательному Народу процветания, благополучия и, конечно, полной и безоговорочной Победы: Победы Добра над злом, Победы ответственного Разума над безумием поджигателей войны, Победы справедливости и человеколюбия – над русофобией и террором бандерофашистов! С Днем России!.
С ДНЕМ РОССИИ!
Комментарии
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Диана Мальгинова
С днём похорон СССР.
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10 час.
Алексей Горшков
Для меня этот праздник, так скажем - СПОРНЫЙ !!! Родился он, как "День Независимости России"... ОТ КОГО ?! От моей Родины - СССР ? Мне кажется, что СССР и был САМОЙ УСПЕШНОЙ ипостасью России, а 12 июня 1990 года ему СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР НАНЕСЛИ, ПРИЧЁМ - В СПИНУ !!! После 22 июня 1941 года всё-таки был 9 мая 1945 года, а сейчас 12 июня есть, а Дня Победы что-то не видно... Для разновсяческих убежальцев и ждунов день ельцинской "Прекрасной России будущего" - может и РАДОСТЬ, а для меня... Присылаемые поздравления с этим днём принимаю только из вежливости - ОБИДЕТЬ НИКОГО НЕ ХОЧУ !!!
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10 час.
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