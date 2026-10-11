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Тверь отметит Покров Пресвятой Богородицы выступлением хора Сретенского монастыря

Тверь отметит Покров Пресвятой Богородицы выступлением хора Сретенского монастыря

В Твери на Покров Пресвятой Богородицы выступит хор Сретенского монастыря. 14 октября 2026 года, в день великого православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, жители и гости Твери смогут прикоснуться к вершинам русского певческого искусства.

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