Тверь отметит Покров Пресвятой Богородицы выступлением хора Сретенского монастыря

В Твери на Покров Пресвятой Богородицы выступит хор Сретенского монастыря. 14 октября 2026 года, в день великого православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, жители и гости Твери смогут прикоснуться к вершинам русского певческого искусства.