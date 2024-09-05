Соцсети: турки назвали дату удара американскими ракетами по Москве

ВСУ хотят нанести демонстративный удар вглубь России ко дню рождения президента Владимира Путина 7 октября, пишет телеграм-канал Navodka со ссылкой на турецкие СМИ, которые ссылаются на разведку и источники.
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