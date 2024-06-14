Главная цель США на саммите «Большой семёрки», проходящем на курорте Борго-Эгнация на юге Италии, – под лозунгом борьбы с «российской пропагандой» найти новые методы грабежа позолоченных европейских колесниц на больших дорогах на фоне украинской войны.