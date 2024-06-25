Михаилу Ефремову предложили УДО в обмен на участие в специальной военной операции Елена ГалицкаяИзвестному актеру Михаилу Ефремову, который отбывает наказание за смертельное ДТП, предложили условно-досрочное освобождение (УДО) в обмен на участие в специальной военной операции (СВО).
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