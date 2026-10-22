21 февраля 2022. Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР) © Алексей Никольский/РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ирины Окладниковой на должность заместителя председателя правительства ― руководителя аппарата кабмина.