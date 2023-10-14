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Суд «1хСтавки» против ФНС откладывается второй раз, против «Мобильной карты» – в восьмой

Суд перенес заседание по иску юрлица БК «1xСтавка» (ООО «Ставка РУ») против Управления Федеральной налоговой службы по Брянской области второй раз подряд.

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