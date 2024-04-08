Киркорову и ему подобной «элите» снова «открыли не ту дверь»?

Театр-кабаре «Crave» в самом центре Москвы. Китай-город. Здесь, в то время, когда от обстрелов гибнут люди, когда наши бойцы, не жалея своей жизни бьются с поднявшей голову украино-бандеровской нечистью, снова засветились господа Киркоров и иже с ним.