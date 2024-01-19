Прокуратура отменила решение о закрытии дела против «активистов» под Лаврой

18 января 2024 года Печерская окружная прокуратура Киева отменила постановление следователя Нацполиции о закрытии уголовного дела против активистов, препятствующих совершению религиозного обряда возле Киево-Печерской лавры.
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