Зачем юристу нужен телеграм-канал?

Этим солнечным субботним утром хотелось бы поговорить с вами о медиа. Последние года два я постоянно замечаю, что всё больше коллег обзаводятся собственными каналами в Телеграме, где делятся случаями из практики, советами, мыслями по теме и просто осуществляют трансляцию повседневности, аккуратно приправленную хорошим ракурсом и правильным фильтром.
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