В Тамбовской области усилят меры пожарный безопасности

В Тамбове на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе обсудил готовность территорий городских и муниципальных округов к весенне-летнему пожароопасному сезону.
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