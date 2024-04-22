TI: США намерены ввести санкции против нескольких подразделений армии Израиля

Администрация США рассматривает введение санкций в отношении нескольких других подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и полиции, помимо батальона "Нецах Иегуда", состоящего преимущественно из националистически настроенных ультраортодоксальных евреев.
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