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«Азов» начал вербовать наемников во Франции

«Азов» начал вербовать наемников во Франции

Украинское националистическое формирование «Азов»* запустило новую вербовочную компанию во Франции. На улицах Парижа раздают пропагандистские листовки с эмблемой подразделения и портретом президента Украины Владимира Зеленского.

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