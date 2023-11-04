«Азов» начал вербовать наемников во Франции

Украинское националистическое формирование «Азов»* запустило новую вербовочную компанию во Франции. На улицах Парижа раздают пропагандистские листовки с эмблемой подразделения и портретом президента Украины Владимира Зеленского.
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