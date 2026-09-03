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Царьград

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Толпа из 500 подростков устроила погром в американском ТЦ из-за блогера

Толпа из 500 подростков устроила погром в американском ТЦ из-за блогера

Акция началась как несогласованное мероприятие, организованное блогером Грэди Ферриком для продвижения бренда, а закончилась захватом магазинов, кражами и порчей имущества.

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