Кирби: США наблюдают «непрекращающиеся атаки» ракет России на ВПК Украины

Соединенные Штаты наблюдают «непрекращающиеся атаки» ракет Российской Федерации на ВПК Украины. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил представитель администрации американского лидера Джон Кирби.
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