Короткая неделя не оставляет шансов «быкам»

Первую торговую сессию мая российский фондовый рынок завершил снижением, триггером для которого стал разочаровывающий отчет «Газпрома» по МСФО за 2023 год, почти не оставляющий шансов на выплату дивидендов – «наше всё» сообщило об убытке в размере 630 млрд рублей.