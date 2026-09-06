❗️⚡️Индийский оборонно-промышленный комплекс в лице компании Kalyani Strategic Systems Limited (KSSL) приступает к глубокой локализации производства 70-мм ракетных систем в рамках технологического партнерства с французским концерном Thales.
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