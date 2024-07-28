Путин предупредил США об ответных шагах на размещение ракет в ФРГ

По словам главы государства, в зоне досягаемости такого оружия окажутся важные российские объекты Президент России Владимир Путин предупредил Вашингтон, что РФ перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии.
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