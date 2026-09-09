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В орловской «Бунинке» пройдёт масштабный фестиваль-ярмарка книг

В орловской «Бунинке» пройдёт масштабный фестиваль-ярмарка книг

С 11 по 13 сентября в областной столице состоится межрегиональный фестиваль-ярмарка книги. Мероприятие организовано в целях продвижения бренда «Орёл – литературная столица».

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