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Царьград

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Дмитрий Медведев предупредил Литву об опасности военного конфликта

Дмитрий Медведев предупредил Литву об опасности военного конфликта

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, предостерег Литву от размещения ядерного оружия, заявив, что в случае конфликта она может исчезнуть с карты мира.

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