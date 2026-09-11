Дмитрий Медведев предупредил Литву об опасности военного конфликта

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, предостерег Литву от размещения ядерного оружия, заявив, что в случае конфликта она может исчезнуть с карты мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Axios: Трамп пред...
- T Крах: США перешли...
- "Самокатный хаос"...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым