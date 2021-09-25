В ВСУ: Российские самолёты Ил-20 и Су-24МР пересекали курсы воздушных мишеней Ту-143 «Рейс», войдя в запретную зону над Чёрным морем

На Украине обвинили российскую военную авиацию в «небезопасных действиях». С формулировкой, судя по её характеру, видимо, «помогли» партнёры из НАТО, которые совместно с украинскими военными принимают участие в маневрах «Объединённые усилия-2021».
На Украине обвинили российскую военную авиацию в «небезопасных действиях». С формулировкой, судя по её характеру, видимо, «помогли» партнёры из НАТО, которые совместно с украинскими военными принимают участие в маневрах «Объединённые усилия-2021».
Свежие комментарии