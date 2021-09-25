Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Briz Bazelik
    Да кто-бы сомневался?! Макрон, - далеко не Де Голь!!! У него "кишка тонкА", чтобы перечить "пахану" и иметь своё мнение!Министр обороны Ф...
  • Александр Козьменко
    Так турбореактивный или ракетный?Турецкая фирма пр...
  • Дмитрий
    У самих всё по Советским лекалам, только хуже!Китайское Sohu: У...

В ВСУ: Российские самолёты Ил-20 и Су-24МР пересекали курсы воздушных мишеней Ту-143 «Рейс», войдя в запретную зону над Чёрным морем

В ВСУ: Российские самолёты Ил-20 и Су-24МР пересекали курсы воздушных мишеней Ту-143 «Рейс», войдя в запретную зону над Чёрным морем

На Украине обвинили российскую военную авиацию в «небезопасных действиях». С формулировкой, судя по её характеру, видимо, «помогли» партнёры из НАТО, которые совместно с украинскими военными принимают участие в маневрах «Объединённые усилия-2021».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх