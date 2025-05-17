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МО: ВС РФ поразили военный аэродром и пункты дислокации ВСУ в 143 районах

МО: ВС РФ поразили военный аэродром и пункты дислокации ВСУ в 143 районах

Российские военнослужащие за сутки поразили склады боеприпасов, места хранения беспилотников и военный аэродром Вооруженных сил Украины, а также пункты временной дислокации украинских солдат в 143 районах.

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