На полках магазинов этот товар уже не появится в октябре: неприятный сюрприз для покупателей – скупайте пока есть возможность Ольга БезродняяС полок магазинов постепенно исчезают популярные продукты, и вскоре их может стать невозможно купить.
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