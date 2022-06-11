Трансфер Погба обойдется «Юве» в 80 млн евро с учетом зарплаты, подписного бонуса и комиссионных

Переход Поля Погба обойдется «Ювентусу» в десятки миллионов евро. Несмотря на сообщения об интересе со стороны «Пари Сен-Жермен» и «Реала», экс-игрок «Манчестер Юнайтед», вероятно, подпишет 4-летний контракт с «бьянконери», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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