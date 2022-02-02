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ЦСКА проиграл борьбу за Жедсона. Хавбек «Бенфики» переходит за 6 млн евро в «Бешикташ»

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш, вероятно, продолжит карьеру в Турции. 23-летний португалец близок к переходу в «Бешикташ» за 6 млн евро, сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на турецкого коллегу Ягиза Сабунчуглу.

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