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Царьград

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40 дней Зеленского: пропаганда или агония?

40 дней Зеленского: пропаганда или агония?

Эксперты рассказали о новых обещаниях Киева и насколько они выполнимы. Заявление Владимира Зеленского о необходимости еще 40 дней для принуждения России к миру прозвучало на саммите в Закарпатье.

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