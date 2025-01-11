Избиение школьника в Ялте – Бастрыкин требует доклад

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о ходе процессуальной проверки по факту избиения сверстниками ученика одной из ялтинских школ.
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