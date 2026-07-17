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Без лоска и компромиссов: как изменилась жизнь и внешность Марии Голубкиной

Без лоска и компромиссов: как изменилась жизнь и внешность Марии Голубкиной

Актриса Мария Голубкина всегда отличалась прямолинейностью и умением привлекать внимание публики. В последнее время в Сети активно обсуждают не только её резкие заявления, но и перемены во внешности.

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