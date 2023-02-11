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Анфиса Резцова о словах министра спорта Польши: «Это даже не унижение, а оскорбление. Кто вы такие? В спорте поляки вообще никто»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала министра спорта Польши Камиля Бортничука, предложившего включить российских спортсменов в «сборную беженцев» на Олимпиаде-2024 в Париже.

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