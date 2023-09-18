Военное обозрение

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Командование ВСУ опять утверждает, что якобы сбиты все выпущенные по объектам Украины российские ракеты

Командование ВСУ опять утверждает, что якобы сбиты все выпущенные по объектам Украины российские ракеты

В ночь на 18 сентября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам военного и инфраструктурного назначения на территории Украины.

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