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Байден и Трамп гарантировали себе участие в выборах президента США

Байден и Трамп гарантировали себе участие в выборах президента США

Впервые с 1912 года бывший президент США на выборах будет конкурировать с действующим: и Дональд Трамп, и Джо Байден преодолели необходимую для выдвижения 50-процентную отметку при сборе голосов партийных делегатов, пишет The Washington Post (WP).

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