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Колосков о комментарии Слуцкого на матче Россия – Намибия: «Четко, без суеты, профессионально. Бывают комментаторы, которые мешают, 20 слов в минуту пытаются выпалить»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о комментаторской работе экс-тренера сборной России на матче национальной команды против Намибии (6:0).

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