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Вечерний Новосибирск

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Пассажирский автобус попал в смертельное ДТП на трассе под Новосибирском

Пассажирский автобус попал в смертельное ДТП на трассе под Новосибирском

Один человек погиб и еще один пострадал в результате ночного ДТП в Ордынском районе региона. Как сообщили в ГАИ, около 5:00 6 октября водитель рейсового автобуса 1964 года рождения на 130 км трассы К-17Р наехал на грузовик Volvo с полуприцепом.

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