Интересная жизнь с Vera Star Пожалуй самой обсуждаемой темой после выборов, сегодня является тема отставки нынешнего Кабмина и что за этим последует.
Кто из министров лишится своих постов после выборов. Озвучены очень громкие фамилии
Комментарии
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Nikolay Zakharov
А,мне так не кажется,чтобы экономика взлетела вверх надо полностью заменить либероидный эконом блок и убрать особенно одиозных Наебуллину, Силуанова,трудовика,ратующего за мигрантов,а Грефа выгнать из Сбера и лучше засадить он явный враг,работающий на Запад.А главное национализировать наиболее ёмкие производства.
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17 час.
А
Александр24
Они потом оживятся! Начнут везде трезвонить, как они здорово всё уже раньше предсказали с громадной точностью в 50% ( снимут или не снимут вероятность 50%). Шарлатанов развелось, как блох на шелудивой собаке.
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13 час.
СА
Сергей Андросов
Беглову место в тюремной столовке черпаком, то что он творит последнее время с Питером, вполне по заслугам
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13 час.
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