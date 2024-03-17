Кто из министров лишится своих постов после выборов. Озвучены очень громкие фамилии

Nikolay Zakharov А,мне так не кажется,чтобы экономика взлетела вверх надо полностью заменить либероидный эконом блок и убрать особенно одиозных Наебуллину, Силуанова,трудовика,ратующего за мигрантов,а Грефа выгнать из Сбера и лучше засадить он явный враг,работающий на Запад.А главное национализировать наиболее ёмкие производства.

А Александр24 Они потом оживятся! Начнут везде трезвонить, как они здорово всё уже раньше предсказали с громадной точностью в 50% ( снимут или не снимут вероятность 50%). Шарлатанов развелось, как блох на шелудивой собаке.